Catania: in auto con una pietra di cocaina, arrestati due fratelli

Due fratelli di 55 e 57 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio perché trovati in possesso di una pietra di cocaina.

Durante un servizio perlustrativo per la prevenzione di reati contro il patrimonio, i militari hanno notato in via Vagliasindi il conducente di un’auto tenere una condotta di guida pericolosa per i pedoni e per gli altri utenti della strada. Fermata la macchina, i carabinieri hanno notato lo sguardo allarmato dei due fratelli e sottoposto a perquisizione l’abitacolo della vettura.

In macchina, i militari hanno trovato una bustina di plastica con dentro una pietra di cocaina del peso di circa otto grammi. Nelle tasche dei due uomini, sono stati rinvenuti 119 euro. Sia la sostanza stupefacente che il denaro – ritenuto provento dell’attività di spaccio – sono stati sequestrati. Per i due fratelli è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.