Catania: impenna con lo scooter sequestrato, denunciato un pregiudicato 54enne

Dei video in cui un uomo impenna con lo scooter per le vie della città di Catania senza casco sono diventati virali sui social. Immagini che non sono passate inosservate anche ai carabinieri che hanno individuato e rintracciato il 54enne: un pregiudicato a cui, proprio poco tempo prima, quello Zip Piaggio di colore scuro era stato sequestrato perché senza assicurazione. Con lo stesso mezzo, l’uomo si è avventurato in manovre pericolose lungo via Acquedotto greco – in direzione via Curia – e si è fatto riprendere per poi pubblicare i contenuti sui social.

Nel corso degli approfondimenti, i militari sono risaliti alla targa dello scooter e da questa al proprietario. A quel punto, gli investigatori hanno comparato la fotografia dell’uomo con le immagini diventate virali online. Dalla comparazione è arrivata la certezza che a impennare fosse proprio il proprietario il mezzo a due ruote. Il mese scorso, il 54enne era stato fermato alla guida di quello stesso scooter ed era stato multato perché, al momento del controllo, era risultato privo di assicurazione. Per questo motivo lo Zip era stato sequestrato: l’uomo avrebbe dovuto tenerlo parcheggiato in un luogo privato senza poterlo

spostare fino al termine del periodo di sequestro e alla stipula della nuova polizza assicurativa. A quel punto, una pattuglia è andata a casa del 54enne – posto indicato come luogo di custodia al momento del sequestro – dove lo scooter non è stato trovato. Per tale motivo l’uomo è stato denunciato per sottrazione di cose sottoposte a sequestro.