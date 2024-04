Catania, il pusher con la valigetta che nascondeva in soffitta due chili di marijuana

Un catanese di 22 anni, residente nel quartiere Villaggio Sant’Agata, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa. Il giovane era stato più volte notato in prossimità di note piazze di spaccio, sempre con in dosso una tutta ginnica e con una valigetta ventiquattrore.

Perquisendo la casa del 22enne, i carabinieri hanno trovato due bilancini di precisione, una

bilancia da cucina, una macchinetta per sottovuoto, varie buste di plastica e 580 euro in contanti. La vera scoperta è però stata fatta nel sottotetto dell’abitazione dove il giovane vive con i genitori. Lì è stata trovata la valigette insieme a un trolley con dentro quattro buste di plastica, ognuna contenente oltre 500 grammi di marijuana.