Catania-Giugliano: la partita di campionato si giocherà a porte chiuse

Foto di Catania FC

«Catania FC rende noto che la prefetta della provincia di Catania ha disposto la disputa della gara Catania-Giugliano in assenza di spettatori». Con questo comunicato, pubblicato sul proprio portale web, il club etneo rende ufficiale quanto già emerso nei giorni scorsi. Lo stop si aggiunge a quello per la finale di ritorno di coppa Italia di serie C contro il Padova, in programma il 2 aprile allo stadio Angelo Massimino.