Catania, la folle corsa di due giovani in moto con hashish e un coltello

Un inseguimento iniziato a piazza Nettuno e finito in piazza Duomo a Catania. A fuggire, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata Yamaha, sono stati un 19enne di nazionalità bengalese residente a Catania e un 17enne catanese. Entrambi sono stati denunciati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti a offendere. I due, percorrendo il lungomare, all’altezza di San Giovanni Li Cuti, che in quel momento era affollata di bagnanti, hanno lanciato un marsupio nero. Una folle corsa che è proseguita lungo via Umberto, dove una macchina è stata urtata, e che è finita in piazza Duomo dove lo scooter ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro una fioriera. A quel punto, i due hanno continuato a scappare in direzioni diverse.

Il 17enne è fuggito a piedi e, dopo poco, è stato raggiunto da un carabiniere. Il 19enne, invece, ha continuato la fuga a bordo della moto fino piazza Macchiavelli dove ha urtato il marciapiede con la ruota anteriore, ha perso l’equilibrio ed è caduto. A quel punto, ha proseguito a scappare a piedi. Intanto, i militari hanno perquisito il 17enne che è stato trovato in possesso di due grammi di marijuana e un coltello a farfalla con lama della lunghezza di dieci centimetri. Nel marsupio lanciato in corsa, i carabinieri hanno trovato numerosi involucri di hashish e marijuana del peso complessivo di circa 16 grammi, già pronti per essere spacciati. Avviati gli accertamenti sulla targa dello scooter, i militari sono arrivati all’identità del 19enne che è stato rintracciato all’ospedale Garibaldi di Catania dove aveva raccontato agli operatori sanitari di avere avuto un incidente autonomo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.