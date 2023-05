Catania, dentro immobile droga, televisori e pezzi di ricambio di diverse automobili

La polizia ha arrestato un uomo per spaccio. Gli agenti sono intervenuti dopo avere notato uno strano via vai da uno stabile in via Murifabbro, a Catania nei pressi di via Angeli Custodi. Una volta intervenuti gli agenti hanno individuato una persona che alla vista degli agenti avrebbe tentato la fuga e, una volta bloccato, avrebbe opposto resistenza favorendo così la fuga di un complice. Successivamente gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno dello stabile dove hanno ritrovato cocaina e marijuana, cinque televisori e vari pezzi di ricambio di diverse auto. Per l’uomo sono scattati i domiciliari. Sono stati identificati diversi assuntori presenti.