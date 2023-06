Catania, usa lo scooter di un altro pusher: arrestato con la droga negli slip

Un pregiudicato catanese di 53 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio nel capoluogo etneo in via Firenze, mentre era alla guida di uno scooter Scarabeo. Lo stesso mezzo a due ruote su cui, qualche mese fa, è stato sorpreso e arrestato un altro pusher. Il particolare ha insospettito i carabinieri

che, dopo avere seguito il 53enne per alcune centinaia di metri, lo hanno fermato e condotto negli uffici dove è stato sottoposto a perquisizione: negli slip è stata trovata della droga. In particolare, i militari hanno sequestrato 35 grammi di marijuana suddivisi in 15 bustine, quattro grammi di cocaina già confezionati in dieci dosi e sette grammi di crack contenuti in 17 involucri. Inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni 60 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Il 53enne è finito agli arresti domiciliari.