Catania, coltivano la droga in campagna e la vendono in città: arrestati

La coltivazione in campagna, lo smercio in città. A Catania una coppia di coniugi cinquantenni è stata arrestata dalla polizia: l’accusa è spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella loro abitazione è stato sequestrato un chilo di marijuana. La droga era già suddivisa in piccole buste di plastica e pronta per essere immessa sul mercato. Durante il controllo di un fondo agricolo di proprietà dell’uomo sono state trovate anche diverse piante di marijuana di altezza variabile – tra il metro e il metro e mezzo – pronte per essere raccolte. Per chi indaga questa è la prova che la coppia sarebbe stata impegnata in attività di coltivazione e di vendita di droga. Per le due persone sono stati disposti gli arresti domiciliari.