Catania, la cocaina nascosta sotto il parrucchino: arrestati un uomo e una donna

Avrebbe nascosto la droga anche sotto il parrucchino. A Catania un uomo di 39 anni e una donna di 40 sono stati arrestati dai carabinieri: l’accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Vicino all’incrocio tra viale Mario Rapisardi e via Confalonieri i militari hanno visto passare un’auto che hanno subito riconosciuto, perché l’avevano controllata alcuni giorni prima e a bordo della quale avevano trovato quattro persone con precedenti penali. Stavolta alla guida dell’auto c’era una donna, mentre un uomo si trovava sul sedile del passeggero. A un certo punto l’auto si è fermata e secondo i carabinieri era come se le due persone stessero aspettando qualcuno, cosa che in effetti poco dopo si è verificata: all’auto si è avvicinato un 31enne tossicodipendente. Dopo essersi accorto che poco distante c’era una pattuglia di carabinieri, però, l’uomo si è allontanato. A quel punto i militari sono intervenuti e hanno bloccato sia il 31enne sia le due persone in macchina.

A quel punto è iniziata una perquisizione: in una delle tasche del giubbotto del 39enne è stata trovata una busta di plastica con dentro 17 involucri di marijuana della qualità amnesia e viola, per un peso complessivo di circa 75 grammi, nonché 260 euro e una confezione di mannitolo, cioè una sostanza usata per tagliare la cocaina pura da suddividere in dosi. Dentro la borsa della donna, invece, i carabinieri hanno trovato una dose di crack. Nel frattempo il 31enne ha risposto alle domande dei militari e ha ammesso di essersi avvicinato all’auto per acquistare droga dal 39enne e dalla 40enne. Dopo che la pattuglia dei carabinieri è stata raggiunta da un altro equipaggio, i militari hanno detto alle due persone di salire sulla gazzella per essere portati in caserma. Ma nel momento in cui l’uomo stava entrando in macchina ha inavvertitamente urtato con la testa il montante dell’auto, cosa che ha provocato un leggero spostamento del parrucchino che indossava.



A quel punto i carabinieri si sono accorti che sotto il parrucchino l’uomo nascondeva una bustina di plastica con dentro nove dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio. L’uomo e la donna sono stati arrestati: per il primo sono stati disposti gli arresti domiciliari, per la seconda l’obbligo di firma per tre volte a settimana.