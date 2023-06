Catania, la droga ordinata sulle app e consegnata a domicilio

Gli ordini gestiti attraverso le app di messaggistica sul cellulare e poi le consegne direttamente a domicilio. Così un giovane – che i carabinieri definiscono «della Catania bene» – avrebbe organizzato l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 21enne incensurato è stato arrestato ed è finito ai domiciliari. Nel corso delle indagini, i militari hanno scoperto che uno dei punti di incontro concordato per la cessione della droga sarebbe stato davanti a un ristorante nella zona di Ognina del capoluogo etneo. Così, durante un servizio di osservazione, i carabinieri hanno notato intorno alle 21.30 un giovane arrivare a bordo di una Mini Cooper. Dopo pochi minuti hanno visto arrivare il 21enne alla guida della sua Toyota, sulla quale è immediatamente salito anche l’acquirente. A quel punto, i militari sono intervenuti bloccando entrambi e sottoponendoli a una perquisizione: nella tasca del 21enne sono state trovate quattro bustine sottovuoto con circa 129 grammi di marijuana e 250 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Così, i militari sono passati a perquisire l’abitazione del giovane – nella centralissima via Monfalcone – dove in camera da letto, dentro uno zaino, hanno trovato otto buste di plastica sottovuoto contenenti circa 110 grammi di marijuana ciascuna per un peso complessivo di circa 974 grammi, una macchina per il sottovuoto, tutto il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi di droga e anche un bilancino elettronico di precisione. Il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari.