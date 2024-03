Catania, deposito di droghe scoperto al Villaggio Sant’Agata: arrestato un 43enne

Un deposito di droga è stato scoperto nel quartiere del Villaggio Sant’Agata a Catania. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo etneo ad accertare come un 43enne avesse allestito un florido commercio di sostanze stupefacenti all’interno del suo appartamento al terzo piano di una palazzina. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

All’interno dell’abitazione sarebbe stato assicurato agli acquirenti un variegato assortimento di stupefacente. Nello stesso palazzo, al primo piano, è stato trovato anche il deposito delle droghe. Dopo un servizio di osservazione, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento dove l’uomo era rientrato insieme alla famiglia. Nel corso della perquisizione, sul comodino della camera da letto, i carabinieri hanno recuperato alcune dosi di cocaina già confezionate. Nella tasca di un giubbino poggiato su una sedia nella stessa stanza è stato trovato un involucro di cellophane termosaldato con dentro altre dosi di marijuana. Droga già pronta per essere venduta.



Dopo avere trovato nell’appartamento una chiave per aprire un box deposito, i carabinieri sono scesi al piano terra e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti ad aprire la porta del nascondiglio dello stupefacente. Infatti, lì nascosta tra le varie cianfrusaglie, c’era anche una cassetta di attrezzi per la pesca, con all’interno un involucro in cellophane contenente circa 100 grammi di cocaina. Su uno scaffale di metallo è stata recuperata una borsa con dentro otto panetti di hashish del peso complessivo di quasi 900 grammi. Tutti i panetti erano avvolti in un involucro con un disegno raffigurante una donna in una piantagione di marijuana. Nello stesso deposito, i militari hanno trovato pure diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente: bustine in cellophane, bilancini digitali di precisione e un quaderno con nomi e cifre. Tutta la droga è stata sequestrata e il 43enne è stato arrestato ed è stato portato in carcere.