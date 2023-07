Catania, denunciato e multato il titolare di un lido al viale Kennedy

Un sistema di videosorveglianza composto da diverse telecamere e installato senza autorizzazione all’interno di una struttura balneare che si trova al viale Kennedy a Catania è costato una multa da 1549 euro al titolare e gestore del lido. Si tratta di un 83enne catanese che è stato denunciato e sanzionato, nel corso di alcuni controlli specifici, da parte dei carabinieri della compagnia di Fontanarossa supportati dai colleghi del nucleo tutela del lavoro (Nil). In particolare, l’uomo avrebbe violato alcune norme sulla legislazione sociale. Oltre al sistema di videosorveglianza non autorizzato, all’83enne è stata elevata anche una sanzione di 600 euro per avere comunicato in ritardo l’assunzione di cinque lavoratori all’interno della struttura.