Catania, in tasca ha un coltello «letale e vietato»: denunciato un 24enne

Un coltello con lama ricurva di 4 centimetri «assolutamente letale e il cui possesso è vietato» è stato trovato nella tasca di un maglione di pile di un 24enne di Misterbianco (nel Catanese) che è stato fermato dai carabinieri alla guida di una Fiat Bravo per le strade del quartiere Monte Po di Catania.

Un posto di controllo in via Salvatore Salomone Marino con i militari dell’equipaggio che, fin dalle prime fasi della verifica, hanno subito notato un atteggiamento nervoso da parte del 24enne che era già noto alle forze dell’ordine. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato il coltello che è stato sequestrato. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.