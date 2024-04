Catania, droga e soldi nascosti negli slip: in carcere un 39enne

Foto di Jas Rolyn su Unsplash

Un nascondiglio particolare, ma non molto originale. A Catania un 39enne è stato arrestato dalla polizia dopo un controllo e una perquisizione domiciliare. L’uomo, che era alla guida di uno scooter, aveva con sé dieci dosi di cocaina – per un peso di circa otto grammi – e 275 euro. Tutto nascosto negli slip dell’uomo. Durante una perquisizione a casa sua la polizia ha sequestrato circa 120 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi, mille euro e materiale per confezionamento e pesatura. L’uomo è stato portato in carcere.