Catania, tre chili di cocaina sotto il sedile del passeggero: arrestato 25enne

In auto con più di tre chili di cocaina. A Catania un 25enne originario di Caltagirone è stato arrestato dalla polizia: nella sua macchina sono stati trovati e sequestrati tre chili e 239 grammi di cocaina. La droga, suddivisa in cinque panetti, era nascosta sotto il sedile del lato passeggero. La sua auto è stata controllata all’altezza dello svincolo San Giorgio della tangenziale catanese, dopo essere stata inseguita da via della Misericordia. Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere catanese di piazza Lanza.