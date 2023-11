Forte vento a Catania: chiusi cimiteri, parchi e giardini pubblici

A causa delle avverse condizioni meteo e in particolare del forte vento che sta interessando anche la città di Catania, il sindaco Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza urgente con cui dispone la chiusura precauzionale per la giornata di domenica 26 novembre di cimiteri, parchi e giardini pubblici. Di particolare rilievo i danni registrati già nella giornata di oggi nel cimitero Acquicella per la caduta di diversi alberi di medio e alto fusto nei viali del camposanto.