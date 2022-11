Catania, carabinieri sequestrano 126 grammi di cocaina e 48 di marijuana

Carabinieri della squadra Lupi del nucleo Investigativo di Catania hanno sequestrato 126 grammi di cocaina e 48 grammi di marijuana durante un controllo nel quartiere Librino. La droga era nascosta in un tubo di plastica del sistema per l’areazione di un palazzo di viale Moncada. Militari dell’Arma hanno anche trovato nello stesso posto due ricetrasmittenti perfettamente funzionanti, solitamente utilizzate per le comunicazioni tra le vedette e gli spacciatori. La sostanza stupefacente sequestrata, secondo stime degli investigatori, avrebbe consentito il confezionamento di circa settemila dosi di cocaina e di circa duemila dosi di marijuana.