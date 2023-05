Catania Ssd Beach soccer, Di Benedetto: «Rispettiamo tutti ma vogliamo stupire»

Voglia di sorprendere, ma anche di mettere delle basi solide per il futuro. Il general manager del Catania Ssd beach soccer Alessandro Di Benedetto è più che entusiasta del matrimonio contratto tra il suo Canalicchio e la società etnea del presidente Ross Pelligra. «La fiducia del board del Catania Ssd – ha dichiarato Di Benedetto – ci rende felici e accresce il nostro senso di responsabilità. Siamo consapevoli dell’importanza dello stemma che portiamo sul petto e questa dovrà essere fonte di atteggiamenti sempre adeguati ai valori del club. Sul piano sportivo, abbiamo un solo obbligo, cioè dare sempre più del massimo per migliorarci gara dopo gara, provando a rendere i catanesi orgogliosi di noi».

Forza

Un’unione, dunque, che ha come obiettivo quello di stimolare e far crescere ancora di più il movimento del beach soccer nella città etnea. Competitività e non rivalità è la parola d’ordine in casa Catania Ssd. Confrontarsi per stimolare una crescita di cui si gioverà la città, sia dal punto di vista sportivo che economico. «Il nostro obiettivo – ha proseguito Di Benedetto – è quello di confrontarci e impegnarci al massimo con tutte le realtà protagoniste di questa splendida disciplina per migliorarci e crescere in modo da poter fare sempre meglio in futuro. Dal 2 giugno, giorno in cui debutteremo a San Benedetto del Tronto contro la Città di Milano in campionato, giocheremo match contro formazioni che in vari momenti hanno scritto pagine importanti di questo sport. Ogni sfida sarà uno stimolo e proveremo a vestire i panni dell’outsider di questo torneo. Il fatto, poi, di poter ospitare e organizzare una delle tappe della poule scudetto sarà per noi un’importante responsabilità, insieme all’onere di rappresentare al meglio la città di Catania. Aspetto questo che mi ha spinto a volere un’arena moderna e polifunzionale, che possa accogliere al meglio non solo i match della tappa, ma anche i tanti tifosi che potranno gustarsi le partite e poi godersi la spiaggia con una serie di eventi che offriremo».

Entusiasmo

I coach Mario Giuffrida e Daniele Bonanno da un paio di settimane sono al lavoro con la squadra. Palestra, campo e riunioni tecniche per essere al top della condizione per l’inizio della stagione. Un entusiasmo frutto anche di una rosa pensata e costruita per fare bene e magari sgambettare qualcuna delle grandi del campionato. «Come ho detto più volte – ha concluso Di Benedetto – non guardiamo in casa degli altri. Rispettiamo tutti e non potrebbe essere diversamente. Ma la nostra partecipazione non sarà certamente folkloristica. Vogliamo fare bene e vincere più partite possibili. Partecipare è bello, ma vincere lo è ancora di più».