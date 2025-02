Catania, ruba la cassa di C&G con dentro l’incasso della giornata: denunciato 32enne

Avrebbe rubato la cassa del bar C&G di piazza Abramo Lincoln, a Catania. Un 32enne di Catania è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato. Al momento dell’apertura dell’attività il titolare di C&G si è accorto del furto della cassa, che conteneva l’incasso dell’intera giornata, cioè circa 19mila euro. Sentita telefonicamente da MeridioNews, la proprietà del locale ha confermato il furto, ma non la cifra, che la stampa ha appreso da una nota della questura di Catania. Dopo che il titolare del bar ha sporto denuncia, la polizia ha iniziato a indagare. Dalle immagini di videosorveglianza presenti nel locale le forze dell’ordine hanno notato una persona che è arrivata a bordo di uno scooter, avrebbe forzato una delle porte d’ingresso del bar ed è entrato. Una volta dentro, avrebbe portato via la cassa e poi sarebbe scappato. La polizia è risalita all’identità del presunto autore del furto: un 32enne con precedenti penali per droga. L’uomo è stato portato in commissariato e denunciato per furto aggravato.