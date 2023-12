Catania, scoperto il piano di tre uomini per rubare le auto in sosta

Un 24enne, un 30enne e un 43enne di Catania sono stati denunciati dai carabinieri per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso. A destare l’attenzione dei militari è stata una Fiat Panda in sosta con il motore acceso in una traversa di via Passo Gravina. Il conducente ha tentato di fuggire ma è stato bloccato subito dopo a bordo della sua auto.

Durante le perquisizioni, dentro un sacchetto nascosto nel portabagagli, sono stati trovati una centralina decodificata, un paio di guanti in lattice, un martello in gomma, un cacciavite, una torcia e del nastro isolante. Oggetti che svelerebbero una tattica per il furto delle auto. Secondo gli inquirenti, il piano sarebbe stato quello di rompere il bloccasterzo, forzare il cilindretto di accensione e sostituire la centralina originale dell’auto da rubare con una decodificata. Tutto il materiale è stato sequestrato.