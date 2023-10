A Catania un’auto è finita nella fontana monumentale di Proserpina

Un’auto è finita all’interno della fontana monumentale di Proserpina che si trova in piazza Papa Giovanni XXIII a Catania. L’incidente stradale è avvenuto, nella zona della stazione centrale del capoluogo etneo, intorno alle 16 di oggi pomeriggio. La donna che era alla guida della macchina, una 58enne, è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo della vettura dopo essere accidentalmente finita all’interno del monumento.

Sul posto è intervenuta per il soccorso una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. La donna è stata estratta dell’abitacolo dell’auto ed è stata affidata alle cure degli operatori sanitari del 118 che, nel frattempo, erano stati allertati ed erano arrivati nella piazza. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi del caso e di compiere tutti gli accertamenti sull’incidente.

La signora è stata trasportata dagli operatori sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza, al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è entrata in codice giallo. Vigile e cosciente, ha riportato alcune contusioni. I medici del Pronto soccorso stanno comunque svolgendo ulteriori approfondimenti, anche in via precauzionale.