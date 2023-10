Catania, minacce di morte verso l’ex: «Se ti vedo con un altro ti ammazzo»

Un 40enne di Catania si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori. Tutto è partito da una denuncia sporta a fine di settembre scorso dall’ex fidanzata dell’uomo, una 49enne di Catania. Quest’ultima avrebbe dichiarato di subire continue minacce tramite telefonate e messaggi. Il 40enne, già condannato per lesioni aggravate nei confronti dell’ex a giugno del 2021, dopo essere stato scarcerato lo scorso gennaio, avrebbe contattato la donna tramite una sua amica facendole sapere che era cambiato.

I due si sarebbero incontrati con la prospettiva di instaurare un rapporto di amicizia, considerato anche il trasferimento dell’indagato nella città di Milano. Tuttavia, a partire da giugno la situazione sarebbe degenerata: la 49enne avrebbe ricevuto una ventina di chiamate al giorno in cui l’arrestato pretendeva di sapere dove si trovasse e con chi fosse, oltre a minacciare di ucciderla in occasione dell’imminente matrimonio del figlio.

Dopo il matrimonio avvenuto i primi di settembre, il 40enne avrebbe insistito nel contattare la donna minacciandola ancora di morte e dicendole di avere scoperto che aveva intrapreso un’altra relazione sentimentale. «Non pensare che ti fai fidanzata con un altro, se ti vedo con un altro ti ammazzo». Queste le parole pronunciate dall’uomo nei confronti della 49enne che, dal giorno del matrimonio, non era più uscita di casa se non accompagnata dai genitori temendo per la propria incolumità.