Catania, arrestato un pusher minorenne dopo la segnalazione di colpi di arma da fuoco esplosi

Foto di Marta Silvestre

Un 17enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti in piazza Rosolino Pilo dopo una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze per la presenza di un giovane che aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato numerosi giovani che affollavano la piazza. Uno di loro, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a correre per scappare e si è disfatto di un sacchetto buttandolo sul marciapiede. Gli agenti lo hanno fermato e perquisito.

All’interno dell’involucro recuperato, i poliziotti hanno trovato 14 bustine di marijuana, per un peso di circa 17 grammi, già suddivise in dosi, un grammo di hashish, e circa 245 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. A quel punto, i poliziotti hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del giovane. All’interno di un ripiano della cucina sono state trovate altre due buste contenenti marijuana, per un peso di circa 146 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che nessun colpo di arma da fuoco era stato sparato in piazza Rosolino Pilo ma che, verosimilmente, erano stati lanciati alcuni petardi dai giovani presenti sul posto. Dopo il sequestro dello stupefacente, dei soldi e degli oggetti per il confezionamento, il 17enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del pubblico ministero della procura dei minori, il 17enne è stato portato in un centro di prima accoglienza in attesa dell’udienza di convalida.