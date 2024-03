Catania, arrestato un ladro seriale di abiti griffati

Ha provato a non farsi trovare nascondendosi nei camerini di un grande magazzino di Catania. Un pregiudicato 53enne catanese è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato furto aggravato. Sono stati i dipendenti del negozio, vedendo l’uomo che già conoscevano aggirarsi con fare sospetto tra gli espositori degli abiti maschili, ad allertare la centrale operativa.

Secondo quanto emerso, il 53enne aveva già preso dagli scaffali tre paia di jeans di un noto brand manifatturiero italiano, si era diretto verso i camerini e si è chiuso all’interno. Sentento il rumore dell’antitaccheggio staccato dalla merce, i militari hanno deciso di intervenire sorprendendo l’uomo all’interno del salottino di prova, intento ad armeggiare con una tronchesina.

Perquisito, il 53enne aveva già nascosto sotto il giaccone un paio di jeans, mentre stava lavorando per strappare le placchette applicate agli altri due pantaloni. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato; i capi di abbigliamento – per un valore di circa 600 euro – sono stati restituiti al commerciante.