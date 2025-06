Catania: arrestati due giovani pusher trovati con droga e denaro

Sono stati arrestati per spaccio di droga, due giovani pregiudicati catanesi, rispettivamente di 21 e 19 anni, quest’ultimo già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a causa di una tentata truffa aggravata ai danni di anziani. L’operazione antidroga è scaturita a seguito di una mirata attività informativa e di osservazione, avviata per contrastare un fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti segnalato nella zona di via Pitagora, nel quartiere Nesima.



In effetti, i carabinieri hanno notato la presenza ricorrente di un giovane, già noto per precedenti vicende giudiziarie, che frequentava abitualmente l’abitazione del 19enne sottoposto agli arresti domiciliari. Il ragazzo, poi identificato per il 21enne, in effetti, entrava ripetutamente nell’appartamento e ne usciva dopo pochi minuti. Era dunque evidente che proprio quell’abitazione rappresentasse il punto di approvvigionamento della droga. Le indagini, alla fine, hanno permesso ai Carabinieri di chiarire i ruoli dei due soggetti coinvolti. In particolare, il 21enne si occupava di raccogliere le richieste degli acquirenti, gestire i contatti e ritirare la droga dal complice. Il 19enne, bloccato in casa per la misura restrittiva, custodiva lo stupefacente, lo confezionava e lo consegnava al 21enne per la successiva vendita.



Il momento opportuno per far scattare il blitz si è presentato quando gli investigatori hanno visto il 21enne giungere in scooter nei pressi dell’abitazione, raggiungere l’abitazione del 19enne e uscire successivamente con un involucro per poi dirigersi verso una vettura parcheggiata poco distante, all’interno della quale occultava il pacco. Chiaramente l’involucro conteneva la sostanza stupefacente da smerciare. A quel punto i carabinieri sono immediatamente intervenuti con due squadre operative che hanno bloccato il 21enne mentre stava per salire sull’autovettura, impedendogli così ogni possibile reazione, mentre l’altro personale dell’Arma ha fatto irruzione nell’abitazione, bloccando anche il giovane complice e impedendo che potesse fuggire o disperdere l’ulteriore droga che aveva in casa. Dopo aver messo in sicurezza i due pusher, i carabinieri hanno avviato i controlli, passando al setaccio ogni possibile nascondiglio.

Nell’autovettura, all’interno di un borsello, sono state trovate 45 bustine termosaldate contenenti marijuana per oltre 65 grammi, un involucro di cocaina tipo skunk, 48 bustine vuote per il confezionamento e un bilancino di precisione. Le ricerche sono poi proseguite, permettendo di sequestrare ulteriori dosi di marijuana già confezionata e somme di denaro contante, abilmente occultate nelle tasche degli indagati, nel bauletto dello scooter, nella cover del telefono cellulare e in vari cofanetti rinvenuti nell’abitazione. Al termine delle operazioni, entrambi sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.