Catania, aggrediti un pediatra e un’infermiera al San Marco. Guardie giurate bloccano un genitore

Un’aggressione ai danni del personale medico dell’ospedale San Marco di Catania si è registrata nel pomeriggio di ieri. Protagonista il genitore di una bambina che era stata portata al pronto soccorso pediatrico per cure giudicate di lieve entità. A essere colpito al volto con violenza è stato un pediatra, mentre un’infermiera, intevenuta per calmare gli animi, è stata spintonata. Sul posto sono intervenute le guardie giurate che hanno bloccato il responsabile. L’uomo è stato consegnato agli agenti della polizia giunti sul posto.

A commentare e condannare l’accaduto è stato Carmelo Urzì, il segretario della Ugl Salute di Catania. «In un grande ospedale come lo è in San Marco non è normale che non sia presente un posto di polizia», ha detto il sindacalista. Un’intervista a Urzì andrà in onda nel corso del telegiornale di Sestarete Tv (canale 81 del digitale terrestre), in onda alle 14.