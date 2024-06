Catania, accoltella l’ex marito della sua compagna e poi va a fare degli esami medici

Prima le coltellate all’ex marito della sua compagna, poi va a fare degli esami medici. A Catania un 41enne è stato arrestato dai carabinieri: l’accusa è di tentato omicidio. L’uomo – originario di Acireale, nel Catanese – avrebbe accoltellato al collo l’ex marito della sua attuale compagna, sembra al culmine di una violenta lite e proprio davanti alla donna, poi avrebbe ripulito il pavimento della casa dalle macchie di sangue e sarebbe andato a fare degli esami medici. La lite sarebbe nata per motivi di gelosia. L’uomo che sarebbe stato aggredito – un 50enne – sarebbe riuscito a fuggire dall’abitazione nella quale sarebbe avvenuta l’aggressione, nel quartiere catanese di Nesima. A quel punto una persona lo avrebbe visto ferito in strada e avrebbe chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati sia il personale del 118 – che ha portato il 50enne all’ospedale San Marco – sia i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Secondo il personale medico dell’ospedale catanese l’uomo ferito non sarebbe in pericolo di vita. Pare sia stata la donna, ancora sotto shock, a raccontare l’accaduto ai militari. Nella casa dove sarebbe avvenuta l’aggressione sono intervenuti anche i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche. Nonostante il 41enne avrebbe provato a pulire tutte le macchie di sangue nel pavimento dell’abitazione, i militari sono riusciti a rilevare alcune tracce di sangue che sarebbero appartenute proprio a lui. Dopo alcune ricerche l’uomo è stato trovato in uno studio medico, nel quale sarebbe andato per eseguire degli esami. I carabinieri hanno circondato la struttura e invitato l’uomo a uscire, per non correre il rischio di coinvolgere le altre persone presenti nello studio. L’uomo è stato arrestato e ora si trova nel carcere catanese di piazza Lanza.