Catania, evade dai domiciliari e tenta di estorcere denaro alla zia anziana: arrestato 43enne

Prima evade dai domiciliari, poi avrebbe tentato di estorcere dei soldi alla zia 87enne. A Catania un 43enne è stato arrestato dai carabinieri per aver violato i domiciliari, per tentata estorsione e per violazione di domicilio. In via Spoto alcune persone che passavano dalla zona sono intervenute in difesa di una 87enne, perché un 43enne, in modo minaccioso, avrebbe preteso da lei dei soldi. L’uomo – che poi risulterà essere nipote della donna – capendo che le persone presenti avevano chiesto l’intervento dei carabinieri, avrebbe subito tentato di allontanarsi, ma i militari lo hanno bloccato in via Buonarroti mentre cercava di tornare a casa sua.

L’uomo, che era già noto alle forze dell’ordine a causa delle sue precedenti vicende giudiziarie, avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. L’87enne ha raccontato ai carabinieri che poco prima il nipote avrebbe citofonato alla sua porta e le avrebbe chiesto di poter entrare in casa. L’uomo, però, non avrebbe aspettato la risposta della donna, avrebbe scavalcato il cancello dell’abitazione e le avrebbe intimato di dargli del denaro; a quel punto, impaurita, la donna è scappata in strada nel tentativo di attirare l’attenzione delle persone passanti. Il 43enne è stato arrestato e messo di nuovo ai domiciliari.