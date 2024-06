Catania, minaccia e insegue i genitori per avere dei soldi: arrestata 32enne

Da due anni a questa parte avrebbe perseguitato i genitori con continue richieste di denaro. A Catania una 32enne è stata arrestata: le accuse sono maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Secondo chi indaga, la giovane donna si sarebbe presentata quotidianamente a casa dei genitori per estorcere loro dei soldi, verosimilmente per comprare della droga. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, quando le richieste della 32enne non venivano soddisfatte, lei avrebbe danneggiato oggetti nella casa della coppia.

Recentemente denunciata dal padre e dalla madre, la giovane donna è stata allontanata dall’abitazione familiare, ma già la mattina dopo che il provvedimento è entrato in vigore la donna si sarebbe presentata alla porta di casa, alla quale avrebbe dato calci e pugni. La 32enne avrebbe preteso di entrare in casa e avrebbe gridato: «Dammi i soldi! O mi fai entrare o mi dai 50 euro». Secondo chi indaga, in quei momenti concitati la madre della ragazza – spaventata e con l’intenzione di evitare che la situazione peggiorasse – avrebbe chiamato il numero unico di emergenza. Vedendo arrivare i carabinieri, la 32enne si sarebbe allontanata in fretta.

Pensando che la loro figlia non fosse più nei paraggi, la madre e il padre di lei si sarebbero messi in macchina per andare in caserma a denunciarla, ma mentre erano per strada avrebbero visto sbucare la donna dal bagagliaio, alle loro spalle. Subito dopo la 32enne si sarebbe fiondata nell’auto e avrebbe gridato: «Datemi le chiavi!». Spaventata per quello che stava accadendo, la coppia avrebbe abbandonato l’auto: la madre avrebbe provato nuovamente a chiamare i carabinieri, ma sarebbe stata inseguita dalla figlia, che – furibonda – avrebbe cercato di aggredirla; il padre, invece, per evitare di essere colpito avrebbe trovato riparo nell’auto, ma la giovane donna avrebbe iniziato a dare calci e pugni al veicolo, provocando alla macchina dei danni. Pochi minuti dopo sono intervenuti i carabinieri.

A quel punto i militari hanno arrestato la 32enne per maltrattamenti in famiglia e per estorsione. Ora la giovane donna si trova agli arresti domiciliari in una comunità alloggio di Catania.