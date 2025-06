Catanese fermato con una balestra e un coltello per le strade della città: denunciato

Un uomo di 43 anni, originario di Catania, è stato fermato e denunciato dalla polizia di Stato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Durante un normale controllo in via Sturiale, gli agenti della squadra Volanti hanno notato il suo atteggiamento sospetto mentre camminava con una busta di plastica coperta da una coperta.

Alla richiesta di verifica, l’uomo si è agitato, insospettendo ulteriormente i poliziotti che hanno così deciso di perquisirlo. All’interno della busta è stata trovata una balestra con le cartucce di ricarica, oltre a un coltellino con lama di sei centimetri nascosto nella tasca dei pantaloni. Gli oggetti sono stati sequestrati e l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria.