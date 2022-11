Castiglione: prova a sfondare la porta di casa della fidanzata, arrestato

Un 23enne di Francavilla di Sicilia (in provincia di Messina) ha tentato di sfondare il portone della casa in cui la sua fidanzata vive con la madre a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. È stata la ragazza ad allertare le forze dell’ordine con una chiamata al numero unico di emergenza (112). Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Randazzo che hanno arrestato il giovane che è stato trovato ubriaco.

Alla vista dei militari, il 23enne ha reagito aggredendoli con calci e pugni. Dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e arrestato. I carabinieri hanno poi ricostruito che il giovane si era presentato sotto casa della ragazza, con cui ha una relazione da qualche anno, per parlare. Lei però, notando il suo stato di alterazione dovuto all’alcol, ha deciso di non aprirli. Così il 23enne avrebbe provato a forzare il portone d’ingresso dell’abitazione. Per il giovane è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.