Castelvetrano, posidonia al porto: il sindaco ordina alla Regione la rimozione entro 15 giorni

Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha firmato un’ordinanza urgente rivolta all’Assessorato regionale alle Infrastrutture, intimando la rimozione della posidonia depositata sulla banchina del porto di Selinunte entro quindici giorni.

La massa vegetale è stata accatastata a seguito dei lavori di dragaggio appaltati dalla Regione Siciliana, per un intervento del valore di 200mila euro. Parte della posidonia marina, accumulata sul fondale, è stata rimossa dalla draga e trasferita temporaneamente a terra, in attesa dello smaltimento definitivo che però, ad oggi, non è stato effettuato. Le condizioni hanno generato numerose lamentele da parte di residenti e turisti, disturbati dall’odore nauseabondo proveniente dall’area portuale.

«Per questa grave inerzia da parte dell’Assessorato – si legge nell’ordinanza – si dispone che la Regione proceda alla rimozione dei materiali, nel pieno rispetto dell’ambiente e a tutela della salute pubblica». Il Comune ha inoltre annunciato che, in caso di ulteriore inadempienza, interverrà in via sostitutiva, addebitando i costi dell’operazione direttamente all’ente regionale.