Castelvetrano, in corso lo sgombero dei migranti nell’ex cementificio

È in corso, dall’alba di stamattina, l’operazione di sgombero dell’ex cementificio Calcestruzzi Selinunte sul territorio di Castelvetrano, al confine con Campobello di Mazara in provincia di Trapani. Una struttura abbandonata che è diventata un punto di appoggio per un gruppo di migranti residenziali. L’operazione, coordinata dalla questura e dalla prefettura, vede coinvolti poliziotti in tenuta antisommossa, vigili del fuoco, operatori della Croce Rossa italiana e dell’Asp di Trapani. Nelle scorse settimane, per via dell’attività di spaccio e prostituzione che si svolge nella zona, i consiglieri comunali e gli assessori di Campobello di Mazara avevano inviato una lettera al prefetto e al questore, evidenziando problemi di ordine pubblico. La stessa posizione era stata assunta dal circolo locale del Partito democratico.

I migranti irregolari presenti all’interno dell’ex cementificio Calcestruzzi Selinunte di Castelvetrano, stando a quanto si legge in una nota diffusa dalla questura e dalla prefettura di Trapani, saranno portati nella sede del commissariato per le procedure di identificazione. Le procedure di identificazione e di foto-segnalamento saranno effettuate dal personale dell’ufficio immigrazione e della polizia scientifica della questura. I migranti regolari, invece, verranno accolti nel campo allestito dalla Croce Rossa nell’ex oleificio Fontane d’oro di Campobello di Mazara. Al momento, all’interno dell’ex cementificio ci sono anche i mediatori culturali che stanno invitando i migranti a recuperare gli effetti personali e a lasciare il campo. Sul posto è arrivato pire il questore di Trapani Salvatore La Rosa.