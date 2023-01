Castelmola, incidente col parapendio. Morto 50enne. Una donna è rimasta ferita

Un drammatico incidente è avvenuto nel territorio di Monte Venere, a Castelmola, nel Messinese. Nel corso di un volo col parapendio è morto un 50enne, istruttore di volo, insieme a lui è rimasta ferita una donna, adesso trasportata al Cannizzaro di Catania. Il parapendio in volo sarebbe precipitato. L’incidente è avvenuto in contrada Moli. L’istruttore è un catanese.

Sul posto sono giunti i primi soccorsi, con il personale del 118 e i vigili del fuoco. Si sta cercando di accertare la dinamica dell’incidente. La persona ferita è stata trasportata in ospedale con elisoccorso ma non sarebbe in pericolo di vita.