Castello Ursino, divieto con rimozione ma auto restano in sosta. «Perché non si applica l’ordinanza?»

Un divieto di sosta con rimozione da ambo i lati ma con le automobili che rimangono regolarmente parcheggiate. Tutte o quasi almeno stando alla testimonianza di una residente. «Vedendo il cartello mi sono premurata di spostare la mia auto da via Bufalo – racconta a MeridioNews – Ma ho notato che il resto dei mezzi è stato lasciato in sosta senza l’ombra di una multa». Il cartello di divieto riguarda diverse strada e tra queste c’è anche via Bufalo, arteria nei pressi del castello Ursino e di piazza Federico di Svevia. Zone, quest’ultime, in cui è in programma da venerdì l’Ursino Busker Festival. Manifestazione che ha indotto il Comune ha disporre un provvedimento «per consentire lo svolgimento in sicurezza del festival», si legge nel documento.

La residente, stando alla sua testimonianza, si è anche premurata di contattare la polizia municipale. «Ho telefonato giovedì 14 settembre – racconta – è una vigile mi ha spiegato che con il divieto di sosta era meglio spostare velocemente la macchina». Tolta la macchina ma costatando l’assenza di multe la cittadina ha deciso di telefonare nuovamente alla polizia municipale per chiedere spiegazioni. «Chi ha risposto mi ha detto che non era responsabile di quello che mi aveva comunicato la loro collega e che comunque avrebbero fatto rimuovere le auto. A me non interessa la rimozione o meno ma mi chiedo perché non sia stata fatta rispettare l’ordinanza per giorni».