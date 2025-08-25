Cassazione conferma confisca a Carlo Cattaneo, imprenditore di Castelvetrano

25/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La sesta sezione della Cassazione ha confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e mezzo e la confisca dei beni per Carlo Cattaneo, 40 anni, di Castelvetrano (Trapani), imprenditore nel settore delle scommesse on line, già condannato definitivamente a 16 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito del procedimento Annozero. L’indagine, condotta dai carabinieri coordinati dalla Dda di Palermo, ha visto coinvolti presunti mafiosi, tra i quali anche due cognati dell’ex superlatitante Matteo Messina Denaro (Gaspare Como e Rosario Allegra, quest’ultimo deceduto il 13 giugno 2019) e fiancheggiatori di Cosa Nostra nel Belicino. Per la Cassazione, il decreto relativo alle misure di prevenzione impugnato dalla difesa non solo è immune da vizi giuridici, ma la pericolosità generica del Cattaneo emergerebbe dal processo.

In particolare, per la contiguità emersa con esponenti del clan Santapaola e Guttadauro. «Risulta, inoltre – evidenziano gli ermellini -, che tale inquadramento attiene all’attività di organizzazione e gestione di scommesse on line illecite su siti .com in cui Cattaneo operava come intermediario di società estere prive di autorizzazione a operare sul territorio nazionale, attività che ha svolto godendo dell’appoggio e della sponsorizzazione di Francesco Guttadauro, nipote di Matteo Messina Denaro, il quale gli faceva da garante, consentendo la sua espansione fuori dal territorio di Castelvetrano, anche in zone ove erano egemoni altre famiglie mafiose (Catania e Palermo)»

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La droga venduta «con la prova» ai Santapaola. Il trafficante calabrese: «Se ti piace mandami un messaggio con una “A”»
Leggi la notizia

La sesta sezione della Cassazione ha confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e mezzo e la confisca dei beni per Carlo Cattaneo, 40 anni, di Castelvetrano (Trapani), imprenditore nel settore delle scommesse on line, già condannato definitivamente a 16 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito del […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]