Case vacanze e B&b, denunciati 13 titolari nel Catanese

Bed and breakfast, affittacamere e case vacanze abusivi. I carabinieri hanno controllato in tutta la provincia di Catania 180 strutture ricettive denunciando i titolari di 13 di esse per non aver trasmesso i dati degli ospiti. Nove di questi sono ubicati nel quartiere di San Cristoforo, due nella periferia della città, uno a Randazzo e uno ad Acireale. Uno dei b&b di Catania zona San Cristoforo era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica tramite un cavo collegato al palo della luce. Il furto di energia elettrica ha portato alla denuncia del gestore. Anche in una struttura ricettiva nel quartiere di Librino il titolare è stato denunciato per lo stesso reato. Oltre alla denuncia, i titolari delle strutture verranno segnalati per verificare se siano anche responsabili di evasione tributaria poiché non avrebbero corrisposto le dovute tasse.