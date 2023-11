Caro voli, Ita aderisce al programma sconti della Regione

Ita Airways ha aderito all’iniziativa lanciata dalla Regione Sicilia che prevede uno sconto sui biglietti aerei per i residenti nell’isola. La compagnia ha formalmente comunicato alla Regione la propria adesione ed ha già avviato le verifiche tecniche finalizzate all’adeguamento dei propri sistemi di vendita per distribuire online le tariffe dedicate ai residenti siciliani come previsto dall’avviso pubblicato dalla Regione.

A renderlo noto è la stessa Ita. Inoltre, al fine di agevolare gli spostamenti dei cittadini siciliani durante le prossime festività natalizie, la compagnia, che nella stagione invernale in corso opera già quotidianamente 14 voli su Catania (7 da/per Roma Fiumicino e 7 da/per Milano Linate) e 13 su Palermo (6 da/per Roma Fiumicino e 7 da/per Milano Linate), ha previsto per il periodo delle festività natalizie 26 voli aggiuntivi (14 su Catania e 12 su Palermo), corrispondenti ad un’offerta di circa 3.900 posti addizionali, di cui 2.000 su Catania e 1.900 su Palermo, concentrati sulle giornate dal 21 al 24 dicembre e del 2, 5 e 7 gennaio.

«Siamo molto felici di aver aderito all’iniziativa lanciata dalla Regione Sicilia a supporto dei residenti dell’isola – ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways – Questa decisione dimostra l’assoluta importanza per Ita Airways della Regione Siciliana e della connettività del suo territorio e dei suoi cittadini, che la compagnia si impegna ad assicurare collegando l’isola dagli aeroporti di Catania e Palermo con il resto d’Italia».

L’adesione di Ita è stata accolta con soddisfazione dal presidente della Regione, Renato Schifani, che ha espresso «vivo apprezzamento. Schifani sottolinea inoltre il «rinnovato clima di collaborazione istituzionale che si è instaurato con il nuovo management della compagnia di bandiera».