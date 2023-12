Caro voli, nel primo giorno di sconti boom di richieste. Aricò: «In 24 ore quasi settemila iscritti al portale»

Come inizio non c’è male. Il sistema ideato dalla Regione siciliana e presentato dal presidente Renato Schifani e dall’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò per arginare il caro voli che puntuale si presenta in concomitanza con delle festività, inizia a dare i suoi frutti. Ma non solo quello. SiciliaPei, la nuova piattaforma della Regione ideata per rendere operativo il sistema di sconti sui biglietti aerei per i residenti sull’Isola da e verso Roma e Milano è ufficialmente online da pochi giorni, ma i numeri sono già più che incoraggianti.

«La piattaforma funziona alla grande – dice a MeridioNews Alessandro Aricò – Al sei dicembre a mezzanotte gli utenti registrati sono stati 6901, merito anche della facilità di registrazione». Per entrare nella piattaforma sono sufficienti lo Spid, i dati anagrafici e del volo prenotato e l’Iban su cui accreditare il rimborso, per cui servirà caricare tuttavia la carta d’imbarco. «Più di un terzo dei rimborsi riguardano passeggeri che hanno volato con Ita e Ryanair – continua Aricò, circa l’undici per cento voli EasyJet, poi WizzAir e AeroItalia».

Ma questo non è il solo risultato. Il lavoro del governo regionale inizia a dare i frutti sperati anche sull’ordinario: è vero che si trovano ancora parecchie tratte che sotto Natale costano anche 500 euro a volo, ma è allo stesso tempo possibile prenotare le stesse tratte, talvolta anche con gli stessi vettori, a un orario diverso, ma con prezzi accessibili, anche nei giorni più caldi delle festività. Inoltre, dopo la fase di chiusura iniziale, sono ormai disgelati i rapporti tra le compagnie aeree e la Regione, con Schifani che in settimana ha incontrato l’Ad di Ita, che ha promesso di intensificare gli sforzi – e le tratte – per la Sicilia durante il periodo delle festività natalizie e ha presentato al presidente della Regione il FlightPass giovani, un pacchetto di voucher prepagati che permette di prenotare dei voli a tariffe agevolate per i giovani sotto i 25 anni.