Caro bollette, pasticceria Spinella a un passo dalla chiusura. Il titolare: «Servirebbe lockdown energetico»

Lo avevamo sentito alcune settimane fa quando, dopo l’ultima bolletta da oltre 23mila euro, ci aveva detto che l’unica via d’uscita sarebbe stata la chiusura.

Il titolare della storica pasticceria Spinella di Catania, Antonio Di Mauro, che insieme alla famiglia porta avanti l’attività dal 1936, torna a parlare ai nostri microfoni e lo fa per constatare come da allora non sia cambiato nulla, proponendo anche un lockdown energetico.

«Aspettiamo la bolletta di settembre – spiega – poi valuteremo se continuare o fermarci».

