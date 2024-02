Il Carnevale Sociale a Catania e Palermo: «Il corteo con costumi che parlano di diritti»

Da Palermo a Catania, il Carnevale Sociale attraversa le città, passando per i quartieri popolari e le periferie, coinvolgendo associazioni, gruppi artistici, abitanti, per farsi espressione delle comunità che ne abbracciano lo spirito. Sta per iniziare la nona edizione del Carnevale Sociale di Catania portando con sé una festosa carovana di artisti e due street parade: sabato 10 febbraio, con partenza alle 16 da via Zuccarelli 36 per percorrere le strade del quartiere San Cristoforo e domenica 11 febbraio, con raduno alle 16.30 in via Etnea – ingresso villa Bellini, per attraversare tutto il centro storico tra danze, canti, musica, costumi, esibizioni fino a raggiungere il Castello Ursino e continuare la festa tra musica e balli in piazza dei Libri (piazza Federico di Svevia 92-94).

Quest’anno, oltre alle tradizionali tappe catanesi, il Carnevale Sociale sconfinerà anche a Palermo, per sfilare venerdì 9 febbraio nel quartiere della Kalsa, grazie a un progetto dell’associazione Handala in partenariato con la cooperativa Trame di Quartiere, e una nutrita delegazione palermitana parteciperà alla parata catanese dell’11 febbraio. Unə per tutt3 tutt3 per unə è il tema del Carnevale 2024. «Un tema che, per la prima volta, condivideremo anche con Palermo e Partinico» – dichiarano i promotori della manifestazione – «Di fronte ai tanti terribili fatti che sconvolgono la nostra quotidianità, il messaggio che il carnevale sociale vuole mandare è di stare unitə, di convivere e godere delle differenze, perché solo la solidarietà, la cooperazione, il senso di responsabilità collettiva e le lotte comuni ci permettono di prenderci cura di noi stessə nel rispetto dell’unicità di ogni persona».

Nel Carnevale Sociale quindi è la collettività che si esprime in un atto artistico condiviso, costruito e nutrito dal basso, è l’inclusione che si realizza nella partecipazione popolare. Diversi i laboratori e gli appuntamenti preparatori rivolti ad adulti e bambini per la costruzione partecipata della festa. La magia del carnevale sociale sta proprio nella possibilità di lavorare in gruppo, partecipando a un percorso collettivo creativo dal forte impatto sociale ed educativo. Tutti i partecipanti sono stati invitati a tradurre il tema scelto in maschere e costumi, ma anche pensieri, performance e musica che andranno in scena durante la grande parata dell’11 febbraio. Un momento in cui l’aggregazione, l’incontro di tanti e differenti gruppi artistici, il lavoro preparatorio, si trasformano in una pratica di cittadinanza attiva che restituisce al Carnevale la sua dimensione di festa tradizionale popolare.

«Un modo semplice e divertente per portare bellezza tra le strade e le piazze della nostra città – sottolineano gli organizzatori – valorizzando tutti gli aspetti tradizionali e sociali della festa più popolare e inclusiva dell’anno». Da nove anni il Carnevale Sociale attraversa la città con cortei colorati e partecipati, Catania si popola di costumi e maschere che rappresentano tutte le urgenze sociali, i diritti e le istanze di cui ogni gruppo o singolo partecipante è portatore. «Ci prendiamo questi tempi per festeggiare assieme e per parlare di diritti mancanti – raccontano le associazioni – il diritto alla pace, il diritto delle donne di sentirsi al sicuro nella propria città, il diritto a un ambiente salubre e a vivere in un mondo pulito, il diritto alla salute, alla casa, al lavoro, alla cultura e il diritto di poter esercitare liberamente le proprie scelte di vita».

Il comitato organizzatore del Carnevale sociale 2024 è composto da: Sambazita, Carnevale Sociale Palermo e Partinico, Trame di Quartiere, associazione Handala Palermo, Gammazita, Coro popolare UnicaVuci, Bal FolKatania, Circo Midulla, Flashmood, Arcigay Catania, Blocco Afro Percussioni, Danza Afro, Danza Samba, BandaCircular, Jazzemani Arkestra, Orchestrina Popolare, Sartoria Sociale Midulla, Sartoria Sociale Librino, Città dei Ragazzi, Midulla Centro Polifunzionale – San Cristoforo.