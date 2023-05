Carlentini, 65enne muore cadendo da un tetto

Un 65enne è morto oggi in contrada Piano Monici, a Carlentini, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe salito sul tetto di un’abitazione per aiutare un amico in alcuni lavori. Mentre era ancora sulla scala, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto a terra. L’impatto sul terreno è stato talmente violento che non gli ha lasciato scampo e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente.