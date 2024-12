Incendio in una villetta di Carini: soccorso un ragazzo

Ieri notte a Carini, in provincia di Palermo, un incendio ha coinvolto una villetta a tre piani. Le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto della casa – che si trova in via Rondini – e pare siano state causate da un corto circuito, sembra provocato da una presa o da una ciabatta multipresa. In casa c’era un ragazzo, che è stato soccorso dai vigili del fuoco.