Furto in un centro scommesse nel Palermitano: i ladri hanno sfondato una parete

Hanno sfondato una parete e rubato i soldi dalle slot machine. A Villagrazia di Carini, frazione di Carini, nel Palermitano, dei ladri hanno sfondato una parete e sono entrati in un centro scommesse in via Nazionale. Sono stati prelevati i soldi delle slot machine: il bottino è da quantificare. Indagano i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per cercare tracce e impronte. I militari hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.