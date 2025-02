Carini, rubati alcuni contatori dell’acqua: creati disagi e diversi sprechi

Immagine generata con Intelligenza artificiale

Ancora furti legati a contatori dell’acqua in provincia di Palermo. Stavolta i ladri avrebbero rubato in via Magellano a Carini: sarebbero stati portati via alcuni strumenti di misurazione, cosa che ha creato disagi alle persone residenti dei condomini e lo spreco di molta acqua. È stato necessario l’intervento di Amap, la società che gestisce il servizio idrico integrato nei Comuni della Città Metropolitana di Palermo. Amap ha sistemato gli impianti e ripristinato l’erogazione dell’acqua. Le indagini sui furti sono condotte dai carabinieri.