Montante si costituisce: l’ex leader di Confindustria dovrà scontare 4 anni e 5 mesi per corruzione

10/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Si è costituito nel carcere di Bollate, a Milano, l’ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante. L’imprenditore dovrà scontare una condanna definitiva a 4 anni, 5 mesi e 23 giorni per corruzione, dopo che la sentenza è passata in giudicato. La procura generale di Caltanissetta ha deciso di dare immediata esecuzione alla condanna d’appello senza attendere il ricalcolo della pena disposto dalla corte di Cassazione, che aveva annullato la decisione di secondo grado imponendo un nuovo giudizio limitatamente al computo della pena.

Il legale di Montante, l’avvocato Giuseppe Panepinto, ha già annunciato ricorso. In appello, con il rito abbreviato, l’imprenditore era stato condannato a otto anni di reclusione. La Cassazione ha però escluso il reato di associazione a delinquere, ordinando un processo d’appello bis per stabilire la nuova entità della pena. Insieme a Montante sono diventate irrevocabili anche le sentenze a carico dei poliziotti Marco De Angelis e Diego Di Simone. Anche per loro, tuttavia, sarà necessario procedere al ricalcolo della pena attraverso il nuovo giudizio di secondo grado.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incentivi alle imprese per le assunzioni, Albano: «Da domani attiva la piattaforma per inserire i documenti»
Leggi la notizia

Si è costituito nel carcere di Bollate, a Milano, l’ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante. L’imprenditore dovrà scontare una condanna definitiva a 4 anni, 5 mesi e 23 giorni per corruzione, dopo che la sentenza è passata in giudicato. La procura generale di Caltanissetta ha deciso di dare immediata esecuzione alla condanna d’appello senza […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]