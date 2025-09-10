Montante si costituisce: l’ex leader di Confindustria dovrà scontare 4 anni e 5 mesi per corruzione

Si è costituito nel carcere di Bollate, a Milano, l’ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante. L’imprenditore dovrà scontare una condanna definitiva a 4 anni, 5 mesi e 23 giorni per corruzione, dopo che la sentenza è passata in giudicato. La procura generale di Caltanissetta ha deciso di dare immediata esecuzione alla condanna d’appello senza attendere il ricalcolo della pena disposto dalla corte di Cassazione, che aveva annullato la decisione di secondo grado imponendo un nuovo giudizio limitatamente al computo della pena.

Il legale di Montante, l’avvocato Giuseppe Panepinto, ha già annunciato ricorso. In appello, con il rito abbreviato, l’imprenditore era stato condannato a otto anni di reclusione. La Cassazione ha però escluso il reato di associazione a delinquere, ordinando un processo d’appello bis per stabilire la nuova entità della pena. Insieme a Montante sono diventate irrevocabili anche le sentenze a carico dei poliziotti Marco De Angelis e Diego Di Simone. Anche per loro, tuttavia, sarà necessario procedere al ricalcolo della pena attraverso il nuovo giudizio di secondo grado.