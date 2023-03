Carabinieri e polizia aggrediti nel palermitano durante i posti di blocco: arrestati due uomini

A Casteldaccia, in provincia di Palermo, i carabinieri di Bagheria hanno arrestato due uomini per avere aggredito i militari e la polizia durante dei posti di blocco. Il primo, un automobilista di 42 anni, che era stato fermato di notte. L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, dopo aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, avrebbe aggredito i militari, provocando lievi danni all’autovettura delle forze dell’ordine. Il secondo è un giovane di 25 anni, che avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente due vigili urbani che stavano tentando di identificarlo. I carabinieri lo hanno arrestato, mentre tentava di fuggire.

Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Termini Imerese, che ha disposto in entrambi i casi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il 42enne anche l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Sempre nel palermitano, questa volta nel Comune di Ficarazzi, due giovani sono stati denunciati dai carabinieri per essere entrati nel locale American Bar, danneggiando la vetrina e portando via un motore per frigoriferi. A seguito di una perquisizione nell’abitazione di uno dei due, è stata ritrovata la refurtiva che è stata riconsegnata al proprietario del bar. A Ventimiglia, invece, una donna è stata portata nel carcere Lorusso di Pagliarelli, dopo essere evasa più volte dai domiciliari. L’ultima volta è stata trovata, mentre passeggiava per le strade di Palermo.