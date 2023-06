Enna, cappellano sorpreso a consegnare droga a un detenuto. Domani l’udienza preliminare

L’ex cappellano del carcere di Enna Rosario Buccheri domani comparirà davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale. L’uomo è stato arrestato lo scorso ottobre in flagranza di reato, durante un appostamento, mentre consegnava un panetto di hashish a un detenuto. Buccheri, ex carabiniere, è stato ordinato sacerdote nel 2002 e ha frequentato i conventi dei frati minori conventuali a Termini Imerese (in provincia di Palermo) e ad Alcamo (in provincia di Trapani). Poi, all’inizio del 2022, aveva ricevuto l’incarico di cappellano del carcere quando era andato a vivere nel convento dei frati minori ennesi. Dopo avere trovato droga e cellulari tra i detenuti, la polizia penitenziaria aveva deciso di indagare. Ed è stato proprio nel corso delle investigazioni che è stato trovato un fucile a canne mozze, una pistola con molte munizioni, un teaser, 35mila euro in contanti. Inoltre, nell’auto di Buccheri gli inquirenti avevano rinvenuto arnesi da scasso e un passamontagna.