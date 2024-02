Ispica, tre imprenditori agricoli ai domiciliari per caporalato: estorsioni e sfruttamento del lavoro

Operazione anti-caporalato a Ispica, in provincia di Ragusa. Agli arresti domiciliari sono finiti i tre titolari di un’azienda agricola di produzione di ortaggi. Tutti e tre sono ritenuti responsabili, in concorso, di sfruttamento del lavoro, estorsione e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei confronti dell’azienda è in corso il sequestro di quasi 850mila euro.

All’alba di oggi sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ragusa e del nucleo ispettorato del lavoro di Ragusa a eseguire l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa, su richiesta della procura, di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari.