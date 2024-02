Cannizzaro, ruba smartphone e portafoglio in Pronto Soccorso. Denunciato 17enne

Un 17enne è stato denunciato per furto a Catania dalla polizia perché ritenuto l’autore del furto di un portafoglio e di uno smartphone avvenuto il 16 febbraio scorso nel Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. La vittima del furto si era recata al nosocomio per un malore. Gli agenti del commissariato Borgo Ognina, in servizio presso il posto di polizia, hanno individuato il giovane, originario del Marocco, e nel suo marsupio hanno trovato il portafoglio e lo smartphone, che era stato spento per evitare che potesse squillare. La refurtiva è stata restituita al proprietario.